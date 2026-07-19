Felisberto Camacho, José Luís Silva, e João Luís distinguidos com a primeira Condecoração Madeira Global

O empresário Felisberto Camacho, radicado na Venezuela, será um dos distinguidos com a nova Condecoração Madeira Global, criada pelo Governo Regional para reconhecer personalidades da diáspora madeirense. A distinção será igualmente atribuída, a título póstumo, a José Luís Silva, figura de referência da comunidade portuguesa na África do Sul, e ao empresário João de Jesus Marques Luís, radicado no Reino Unido. As condecorações serão entregues pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante o Fórum Madeira Global 2026, que decorre na próxima quinta-feira, 23 de Julho, no Centro de Congressos da Madeira.

A primeira edição da ‘Condecoração Madeira Global’, instituída através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), assinalará um dos momentos centrais do Fórum Madeira Global 2026. A distinção pretende reconhecer cidadãos, instituições ou colectividades da diáspora madeirense que se tenham destacado pela promoção da identidade cultural da Madeira, pelo apoio às comunidades emigrantes, pela criação de oportunidades para os madeirenses, pelo investimento na Região e pela solidariedade junto das comunidades espalhadas pelo mundo.

A homenagem mais emotiva da cerimónia será dedicada a José Luís Silva, que receberá a condecoração a título póstumo. Natural da Madeira e radicado na África do Sul, destacou-se durante décadas como uma das principais referências da comunidade portuguesa naquele país. Militar, jornalista e dirigente comunitário, desempenhava, à data da sua morte, funções de conselheiro da Diáspora Madeirense pela África do Sul.

José Luís Silva foi também correspondente do DIÁRIO de Notícias da Madeira e, posteriormente, do JM Madeira, mantendo uma ligação permanente à actualidade regional e às comunidades emigrantes. No exercício das suas funções de conselheiro, distinguiu-se pela defesa dos direitos dos emigrantes e pelo trabalho desenvolvido em prol da comunidade portuguesa e madeirense na África do Sul.

Em reconhecimento do seu legado, a cerimónia contará com a presença do cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo e de um representante da Embaixada de Portugal em Pretória, que se deslocarão propositadamente à Madeira.

Entre os homenageados figura também João de Jesus Marques Luís, empresário estabelecido em Londres e proprietário do restaurante ‘O Pico’, considerado uma referência da gastronomia portuguesa e madeirense no Reino Unido e um importante ponto de encontro da comunidade emigrante.

Além da actividade empresarial, João de Jesus Marques Luís tem desempenhado um papel relevante na integração de madeirenses no mercado de trabalho britânico, tendo apoiado dezenas de emigrantes na procura de emprego e novas oportunidades. O seu percurso inclui ainda uma forte participação em iniciativas associativas, solidárias e comunitárias, contribuindo para a divulgação da cultura madeirense junto da diáspora.

A terceira distinção será atribuída a Felisberto Camacho, empresário ligado ao sector da restauração na Venezuela, reconhecido pelo apoio prestado à comunidade portuguesa e pela criação de emprego naquele país, conforme o DIÁRIO aborda hoje em entrevista.

"A Madeira nunca saiu de mim" Fomos visitar a empresa de Felisberto Camacho, um empresário que fundou o Grupo Camacho. A empresa é uma referência no mercado grossista da Venezuela. O empresário madeirense será condecorado no dia 23 de Julho, por ocasião do Fórum Global da Diáspora.

O empresário mantém uma ligação estreita à Madeira, através de investimentos na reabilitação urbana e na valorização do património edificado, contribuindo para reforçar as relações económicas entre a diáspora e a Região Autónoma da Madeira. O seu percurso constitui um exemplo de compromisso com a terra de origem e de fortalecimento dos laços entre as comunidades emigradas e a Região.