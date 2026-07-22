Marítimo vence Camacha em treino de preparação

O Marítimo venceu, esta quarta-feira, a AD Camacha por 2-0, num treino conjunto realizado no Estádio do Marítimo, integrado no plano de preparação da equipa para a temporada 2026/27.

O encontro, disputado em duas partes de 45 minutos, permitiu à equipa orientada por Mitchell van der Gaag consolidar os processos trabalhados ao longo da pré-temporada, aumentar os índices competitivos e testar diferentes soluções em contexto de jogo.

A equipa técnica aproveitou ainda a sessão para dar minutos aos atletas e avaliar a evolução do grupo, reforçando as dinâmicas colectivas e os princípios de jogo desenvolvidos nas últimas semanas.

Os golos da vitória verde-rubra foram apontados por Igor Julião e Martín Tejón, fixando o resultado final em 2-0.

O onze inicial do Marítimo foi composto por Alfonso Pastor, Igor Julião, Romain Correia, Rafael Fernandes, Paulo Henriques, Rodrigo Andrade, Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo, Tejón e Butzke. Durante a partida foram ainda utilizados Gonçalo Tabuaço, Francisco Gomes, Noah Madsen, Nathanael Ogbeta, Maurice Boakye, Nélio Batista, Danilovic, Peña Zauner, Melro e Pedro Teixeira, enquanto Francisco Silva não foi utilizado.

A equipa verde-rubra regressa ao trabalho esta quinta-feira, com duas sessões de treino agendadas. O próximo teste de preparação está marcado para sábado, às 19h00, frente à AD Machico, novamente no Estádio do Marítimo.