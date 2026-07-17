Ministro diz-se tranquilo, assumirá responsabilidades após auditoria

O ministro da Educação afirmou hoje estar de "consciência tranquila" quanto à forma como geriu o processo de classificação dos exames nacionais, mas garantiu que assumirá as suas responsabilidades na sequência da auditoria que será realizada.

"Estou de consciência tranquila, mas, obviamente, teremos um processo de auditoria e eu estarei sempre disponível para assumir as minhas responsabilidades", disse Fernando Alexandre.

Em entrevista ao Jornal da Noite da SIC, o ministro da Educação, Ciência e Inovação foi questionado se considera ter condições para se manter no cargo, após os problemas registados no processo de classificação dos exames do ensino secundário.

Remetendo a decisão para o primeiro-ministro, Luís Montenegro, Fernando Alexandre reafirmou que foi o próprio a decidir adiar os prazos para a conclusão das classificações, afixação das pautas e segunda fase dos exames, contrariando as indicações do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

"Fomos rápidos a mudar, foi uma decisão política que eu tomei para garantir o rigor da avaliação", defendeu.

Ainda assim, o ministro reconheceu que "houve muita coisa que não correu bem desde o início" e, aos problemas técnicos, acrescentou falhas na comunicação entre o EduQA e o Júri Nacional de Exames (JNE) e os professores classificadores.

Referindo-se também às indicações dadas por supervisores do JNE para classificar itens tal como estavam, caso as folhas de continuação não fossem disponibilizadas até ao final do prazo, Fernando Alexandre negou que essa orientação tenha partido do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

"Não estou a dizer que não possa ter havido alguém no MECI que o disse, mas não foi a nível superior", garantiu, sublinhando que a prioridade da tutela foi sempre assegurar o rigor na classificação das provas.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.

Hoje era o dia previsto para a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, mas só ao final da tarde, às 19:30, é que o Júri Nacional de Exames enviou as provas classificadas às escolas e algumas escolas já informaram os encarregados de educação que os resultados não serão divulgados hoje.

Por outro lado, poderão existir provas sem nota atribuída na pauta devido a falhas identificadas pelo JNE.