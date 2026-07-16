Mega-aula com 300 pessoas marca fim do ano lectivo dos Ginásios do Funchal

Cerca de 300 utentes dos Ginásios Municipais do Funchal participaram, esta quinta-feira, na mega-aula que assinalou o encerramento do ano lectivo 2025/2026. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, decorreu entre o Teleférico do Funchal e o Jardim Municipal, com uma caminhada seguida de uma aula de ginástica, reunindo participantes num momento de convívio e promoção de estilos de vida saudáveis.

Presente na iniciativa, a vereadora com os pelouros da Saúde e do Desporto, Helena Leal, destacou o papel dos Ginásios Municipais na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão social, sublinhando que estes espaços são também importantes pontos de convívio para a população.

A autarca salientou ainda o crescimento do projecto, que conta actualmente com mais de 1.500 utentes distribuídos pelos ginásios municipais da Barreirinha, São Martinho e Santo António. Segundo Helena Leal, a adesão registada demonstra a confiança dos funchalenses na iniciativa e justifica a continuidade do investimento na sua qualificação e expansão.

A responsável, citada em comunicado, referiu, também, que a autarquia tem reforçado as equipas técnicas especializadas para assegurar um acompanhamento profissional e adaptado às necessidades dos participantes, promovendo uma prática de exercício físico segura e contribuindo para um envelhecimento activo.

Os Ginásios Municipais do Funchal disponibilizam actividades diárias com programas adaptados a diferentes níveis de condição física, incluindo, além das aulas regulares, modalidades como treino de força, pilates e outras actividades orientadas para a melhoria da condição física e da qualidade de vida dos utentes.