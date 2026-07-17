Milha do Porto do Funchal destaca-se num fim-de-semana com o atletismo em evidência

A I Milha do Porto do Funchal marca o arranque de um fim-de-semana repleto de competições promovidas pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), com provas em estrada e trail a decorrer entre sábado e domingo.

A estreia da Milha do Porto do Funchal está agendada para a tarde de sábado, entre as 17h30 e as 18h00. A prova, com 1.609 metros, terá partida na Estrada da Pontinha, após o túnel, seguindo até ao extremo do molhe da Pontinha e regressando pelo mesmo percurso, terminando junto à entrada de viaturas no cais do Lobo Marinho, na Rua Virgílio Teixeira. A competição conta para os Campeonatos Regionais de Milha em Estrada e é organizada pela AARAM em parceria com a APRAM.

No domingo, o destaque vai para o Trail Porto da Cruz Natura, que inclui três distâncias: Ultra Trail (50 quilómetros), Trail Longo (25 quilómetros) e Trail Curto (12 quilómetros). A organização refere que o evento será marcado pelo contacto com a natureza e pelo desafio físico, estando a cargo da Junta de Freguesia do Porto da Cruz e da AARAM.

Também no domingo realiza-se o Circuito de São Roque, prova de estrada com oito quilómetros, entre as 9 e as 10h30. A partida e a meta estarão instaladas junto ao Campo de Jogos de São Roque, num percurso que se estende pela Estrada Comandante Camacho de Freitas até ao cruzamento das Courelas e regresso ao ponto de partida.