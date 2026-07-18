Versão Comfort do Toyota Yaris no Megamotor

O stand do Megamotor apresenta esta semana o Toyota Yaris de 2020, na sua versão Comfort. Este modelo, pertencente à mais recente geração do utilitário japonês, destaca-se de imediato pelo seu design exterior jovem e cheio de carácter.

Sob o capot, conta com o fiável e poupado motor a gasolina de 1.0 litros VVT-i com 72 cavalos de potência, acoplado a uma caixa manual de cinco velocidades. No interior, o Yaris Comfort surpreende pelo aproveitamento do espaço, oferecendo um habitáculo acolhedor e uma bagageira bastante generosa para a sua categoria. O conforto e a conveniência de bordo são assegurados por um nível de equipamento de fábrica muito completo, onde se destaca o sistema de infoentretenimento com ecrã tátil, conectividade Bluetooth para telemóvel e comandos integrados no volante multifunções em pele.

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A somar a isto, as manobras diárias e as viagens tornam-se muito mais simples e seguras graças à inclusão de sensores de luz e de estacionamento, uma câmara auxiliar de marcha-atrás, vidros eléctricos e ar condicionado.

Visite o stand do Megamotor, faça um test drive e descubra este Toyota Yaris. Com cerca de 90 mil quilómetros,está disponível por 10 900 euros, em pronto pagamento. Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 155,52 euros por mês, sem entrada inicial. Se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda exista dívida associada*. O automóvel inclui também garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.