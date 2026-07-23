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Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula participa em dois festivais internacionais

Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula
Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, Foto DR

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula vai representar a Madeira em dois festivais internacionais de Folclore.

A primeira representação será na Folgosa – Maia, onde o grupo irá participar no Festival Internacional de Folclore no próximo dia 25/07, promovido pelo Rancho Regional de São Salvador de Folgosa.

O Rancho da Folgosa esteve no ano passado na Madeira a convite do Grupo de Gaula para participar no ‘Baila que Baila’ - Festival de Folclore de Gaula.

Este ano é a vez do grupo madeirense se deslocar ao continente para finalizar o intercâmbio cultural.

Posteriormente o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula parte rumo à Ilha de Gran Canaria, onde irá participar no Festival de Folclore promovido pela Associación Cultural Erasmo Hernandez, que se irá realizar no dia 31 em Telde - Las Palmas.

Posteriormente, será a vez do Grupo Canariano vir à Madeira em Agosto, para participar no ‘Baila que Baila 2026 - Festival de Folclore de Gaula’, que irá acontecer no dia 28 de Agosto.

Em nota à imprensa, a organização explica que para as digressões leva 32, dos 44 elementos que compõem o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, que foi formado em 1978, e tem como actual responsável Manuel Sena.

Apontar que o grupo mantém actuações diariamente em unidades hoteleiras da RAM e é o principal organizador do Festival de Folclore de Gaula, que acontece todos os anos desde 2018.

Anualmente o grupo promove intercâmbios culturais promovendo assim a troca de culturas e proporcionando aos elementos do grupo a possibilidade de conhecer novas terras, novos costumes e novas tradições, conclui a nota à imprensa.

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