Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula participa em dois festivais internacionais

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula vai representar a Madeira em dois festivais internacionais de Folclore.

A primeira representação será na Folgosa – Maia, onde o grupo irá participar no Festival Internacional de Folclore no próximo dia 25/07, promovido pelo Rancho Regional de São Salvador de Folgosa.

O Rancho da Folgosa esteve no ano passado na Madeira a convite do Grupo de Gaula para participar no ‘Baila que Baila’ - Festival de Folclore de Gaula.

Este ano é a vez do grupo madeirense se deslocar ao continente para finalizar o intercâmbio cultural.

Posteriormente o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula parte rumo à Ilha de Gran Canaria, onde irá participar no Festival de Folclore promovido pela Associación Cultural Erasmo Hernandez, que se irá realizar no dia 31 em Telde - Las Palmas.

Posteriormente, será a vez do Grupo Canariano vir à Madeira em Agosto, para participar no ‘Baila que Baila 2026 - Festival de Folclore de Gaula’, que irá acontecer no dia 28 de Agosto.

Em nota à imprensa, a organização explica que para as digressões leva 32, dos 44 elementos que compõem o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, que foi formado em 1978, e tem como actual responsável Manuel Sena.

Apontar que o grupo mantém actuações diariamente em unidades hoteleiras da RAM e é o principal organizador do Festival de Folclore de Gaula, que acontece todos os anos desde 2018.

Anualmente o grupo promove intercâmbios culturais promovendo assim a troca de culturas e proporcionando aos elementos do grupo a possibilidade de conhecer novas terras, novos costumes e novas tradições, conclui a nota à imprensa.