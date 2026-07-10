Tributo a Bee Gees no Capoeira Lounge

O ciclo de concertos de Verão no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, dá palco a bandas locais em registo de tributo ao vivo. Junte-se a nós nos serões mais animados desta estação.

Próximos concertos:

Tributo a Bee Gees – Quinta-feira, 23 de Julho, a partir das 21:00

Hot Stuff 70’s 80’s Rendez Vous – Quinta – Feira, 04 de Agosto, a partir das 21:00

Capoeira Lounge Bar

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido, piso -2