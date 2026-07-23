Concurso para transporte marítimo de mercadorias para as Flores lançado hoje por 7,5 ME

O novo concurso público para o fretamento de um navio que assegure o transporte regular de mercadorias para a ilha das Flores, nos Açores, foi lançado hoje por 7,5 milhões de euros, depois de o anterior ter ficado deserto.

Lançado pelo Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico, o concurso, publicado hoje em Diário da República, visa o "fretamento, a tempo, de um navio que assegure o transporte marítimo regular de mercadorias para a ilha das Flores".

O preço base é de 7,5 milhões de euros e o prazo de apresentação de propostas decorre até 05 de agosto.

O contrato tem um prazo de execução de dois anos, podendo ser prorrogado por mais um.

Entre os critérios de adjudicação, o preço terá uma ponderação de 62,5%, a idade do navio de 7,5% e o consumo total a navegar de 30%.

O Governo Regional dos Açores já tinha anunciado no final de junho que pretendia lançar um novo concurso público internacional, depois de o anterior ter ficado deserto.

"Claro que é um serviço exigente, toda a gente sabe as vicissitudes que se têm que enfrentar, sobretudo de inverno, para chegar às Flores, mas, claro, vamos abrir outro concurso, porque esse é o compromisso do Governo [Regional]", avançou, na altura, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

O prazo de apresentação de propostas do anterior concurso, que tinha um preço base de 5,9 milhões de euros, terminou a 18 de junho, sem que tivessem sido submetidas propostas.

O executivo açoriano decidiu, por isso, rever o preço base e lançar um novo concurso.

O objetivo do Governo Regional é concluir o processo "até ao final do serviço atual, que termina em outubro", para não ter de fazer um ajuste direto ou um concurso intermédio.

Em 2019, o furacão Lorenzo destruiu o único porto comercial da ilha das Flores, que, em 2022, voltou a ser afetado pela depressão Efrain.

As obras de construção do novo Porto das Lajes das Flores, orçadas em mais de 200 milhões de euros, arrancaram em maio de 2025, mas têm um prazo de execução de cinco anos.

Desde 2020 que o executivo açoriano freta um navio para assegurar o transporte de mercadorias para a ilha das Flores, devido às limitações do porto.