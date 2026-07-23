Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro vencem na retoma do 'Brasileirão'

O líder Palmeiras, de Abel Ferreira, o campeão Flamengo, de Leonardo Jardim, e o Cruzeiro, de Artur Jorge, venceram na quarta-feira à noite em jogos da 19.ª jornada da Liga brasileira de futebol.

Na ronda, que marcou o regresso do 'Brasileirão' após o Mundial2026, o Palmeiras venceu na visita ao Coritiba, por 3-1, mantendo a diferença de sete pontos para o Flamengo, mas com o 'verdão' a ter mais um jogo disputado.

Já a equipa de Leonardo Jardim teve, até agora, a vitória mais robusta da jornada, ao golear na visita à Chapecoense (4-0).

O Cruzeiro, de Artur Jorge, que segue em sétimo lugar no campeonato, venceu pela margem mínima no reduto do Internacional (2-1), num jogo em que esteve a vencer por dois golos, mas ainda viu os da casa reduzirem perto do final.

Nesta 19.ª, na retomada do campeonato, o Botafogo (10.º), de Franclim Carvalho, já tinha batido o Santos (2-1), enquanto o Vasco da Gama (17.º), na estreia de Pedro Emanuel, perdeu no terreno do Vitória (1-0), em jogo na última semana, e o Grêmio (16.º), de Luís Castro, também perdeu na visita ao Mirassol.