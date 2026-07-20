Seis mil hectares dos 15 mil ardidos no início do mês são de Vouzela

O incêndio que deflagrou no início do mês no município de Vouzela consumiu mais de 15 mil hectares, seis mil dos quais neste concelho, disse hoje à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários daquela vila.

"O incêndio consumiu mais de 15 mil hectares e, destes, seis foram no concelho de Vouzela. A grande maioria foi mato e eucalipto e ainda algum pinho", adiantou à agência Lusa o comandante daquela corporação, Francisco Lima.

O responsável referia-se ao incêndio que teve início às 03:04 do dia 02 em Tourelhe, freguesia de Cambra e Carvalhal de Ermidas, concelho de Vouzela, distrito de Viseu, e que foi dado como dominado às 12:40 do dia 05.

Com mais de 15 mil hectares destruídos, o fogo, até agora o maior do ano, provocou dois feridos graves e seis ligeiros, chegou a ser combatido por mais de 1.200 operacionais e atingiu os concelhos de Vouzela, Tondela e Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, e Águeda, já no distrito de Aveiro.

Ao dia de hoje estão ainda 35 operacionais no terreno apoiados por oito veículos das corporações dos Bombeiros Voluntários dos quatro municípios atingidos pelas chamas, disse o comandante.

"Temos um perímetro muito grande e com as condições que ainda estão, temos ainda necessidade de fazer rescaldos e consolidações e vigilância a toda a volta. Ainda estamos e continuaremos por mais uns dias", sublinhou.

Francisco Lima acrescentou que, "em diversos pontos do perímetro, ainda há pontos quentes que exigem controlo para que não haja propagação" das chamas, "obrigando à presença desses operacionais" no terreno.

"Andamos a fazer rescaldo através de movimentação de terra ou até de água no solo, porque é preciso consolidar bem os trabalhos, apesar de já não haver risco de um reacendimento forte, ainda está calor e vento e o terreno de que ficar seguro", vincou.