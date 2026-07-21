IVBAM entrega certificados a 45 novos profissionais

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) entregou esta terça-feira certificados a 45 formandos que concluíram com aproveitamento os cursos profissionais de Bordado da Madeira, Técnico Vitivinícola e Artesão das Artes e Ofícios em Madeira – Marceneiro Embutidor.

As três formações resultam de uma parceria entre o IVBAM e a Competir - Formação Profissional, no âmbito de um projeto financiado pelo Fundo Social Europeu através do Madeira 2030, que decorre até 2027.

O projecto teve início em 2025 com os cursos de Bordado da Madeira e Técnico Vitivinícola. Em 2026 arrancou o curso de Marceneiro Embutidor e está atualmente a decorrer a formação profissional de Tecelagem.

Cada um dos três cursos agora concluídos teve a duração de 708 horas e envolveu 15 formandos, num total de 2.124 horas de formação e 45 participantes. A componente prática decorreu em contexto de trabalho, graças à colaboração de diversas empresas e instituições da Região.

Para o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que esteve presente neste evento esta é uma forma de dar mais conhecimento ao sector de forma a elevar qualitativamente a sua qualidade e prestígio. “As entregas destes certificados demonstram que é possível preservar as nossas tradições através da qualificação. O investimento na formação nunca será demais neste sector. Este é um caminho para elevar estas artes a outros patamares reforçando também desta forma a economia regional, enquanto se preserva um património que distingue a Madeira".

Este projecto, tal como explica uma nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, pretende preparar novos profissionais para áreas ligadas às artes e ofícios tradicionais da Madeira, contribuindo para a preservação destes saberes e para a valorização de atividades com forte importância cultural e económica para a Região.

Em Outubro arranca uma nova edição do Curso de Técnico Vitivinícola, em Novembro terá início o Curso de Artesão em Vimes e, no princípio de 2027, uma nova edição do Curso Profissional de Bordado da Madeira.

À semelhança das formações já realizadas, os cursos decorrem em horário laboral, contam com um mínimo de 15 vagas e incluem uma componente teórica e outra de formação prática em contexto de trabalho. Os participantes têm ainda direito a uma bolsa de formação que pode atingir os 500 euros por mês.