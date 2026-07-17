IPTL assinala conclusão de cursos profissionais de 68 finalistas

O Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) assinalou, esta sexta-feira, a conclusão do percurso formativo de 68 alunos dos cursos profissionais de Desporto, Mecatrónica Automóvel e Mecânica Naval, numa cerimónia realizada na Igreja do Colégio.

O momento simbólico reuniu finalistas, familiares, docentes, colaboradores e entidades parceiras para celebrar o fim de vários anos de formação, marcados pela aquisição de competências técnicas e pessoais. Após a celebração religiosa, decorreu um cocktail de confraternização no Colégio dos Jesuítas, onde foram entregues os diplomas aos alunos.

Em comunicado, o IPTL destaca que a iniciativa constituiu uma forma de reconhecer o mérito e o empenho dos estudantes e de toda a comunidade educativa, reforçando ainda o compromisso da instituição com a valorização do ensino profissional e com a formação de técnicos qualificados para responder às necessidades do mercado de trabalho regional e nacional.