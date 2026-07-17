CRIEE apoia seis novos projectos empresariais e cria sete postos de trabalho na Madeira

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, presidiu esta sexta-feira à cerimónia de assinatura de seis novos Contratos de Concessão de Incentivos (CCI), no âmbito do Programa de Criação e Consolidação de Empresas e Emprego (CRIEE), que vão permitir a criação de sete novos postos de trabalho na Região.

Os projectos agora apoiados representam um investimento global de 220.053,68 euros e distribuem-se pelos concelhos do Funchal, Machico, Santa Cruz e Calheta. Segundo o Governo Regional, as novas iniciativas evidenciam uma crescente diversificação das áreas de atividade abrangidas pelo programa. Além dos sectores tradicionalmente apoiados, como a restauração e o turismo, os novos projectos estendem-se à engenharia, inteligência artificial, energias renováveis e programação informática, reflectindo a adaptação do CRIEE às novas oportunidades da economia regional.

Desde a criação do programa, em 2015, o Governo Regional apoiou 614 empreendedores, contribuindo para a criação de 1.015 postos de trabalho, através de um investimento público superior a 11,29 milhões de euros.

Na cerimónia, Paula Margarido destacou a evolução positiva do mercado de trabalho na Madeira, mas defendeu que os bons indicadores não diminuem a necessidade de continuar a apoiar quem enfrenta situações de desemprego involuntário.

"Hoje temos menos de cinco mil desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, um número que nos remete para valores que não se registavam desde 2002. Mas isso não significa que deixemos de olhar para quem atravessa uma situação de desemprego involuntário. Pelo contrário. Continuamos a criar instrumentos que permitam transformar uma dificuldade numa oportunidade, dando às pessoas as ferramentas necessárias para criarem o seu próprio negócio e construírem o seu futuro", afirmou.

Também o presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, destacou o contributo do CRIEE para a dinamização do tecido empresarial regional, considerando que o programa continua a afirmar-se como um importante instrumento de apoio ao empreendedorismo e à criação de emprego.