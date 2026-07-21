TAP fora da lista das seis melhores para viajar com crianças

A plataforma de direito dos passageiros aéreos AirAdvisor fez um levantamento sobre as companhias aéreas que oferecem melhores serviços para viajar com crianças, na Europa. Portugal ficou de fora desta lista.

A TAP Air Portugal não entra nesta lista das seis melhores transportadoras europeias para viagens com crianças. A AirAdvisor destaca British Airways, Finnair, SAS, KLM, Air France e LOT Polish Airlines por oferecerem mais vantagens para as famílias, numa análise que considerou quatro medidas importantes para as famílias na hora de escolher a companhia aérea. Foram avaliados os assentos familiares garantidos; despacho gratuito de carrinhos de bebé; refeições específicas para crianças e entretenimento a bordo.

A British Airways disponibiliza assentos gratuitos ao lado dos pais para os menores de 12 anos, alimentação infantil e despacho do carrinho de bebé sem custos adicionais. Nos serviços oferecidos, há ainda berços para bebés e uma selecção de conteúdos de entretenimento nos ecrãs de bordo. As refeições para crianças podem ser reservadas antecipadamente nos voos de curta distância, enquanto os de longa distância trazem uma selecção de pratos para o público infantil.

Na Finnair, SAS e KLM, as crianças menores de 12 anos são alocadas automaticamente ao lado de um adulto acompanhante. A Air France e a LOT Polish Airlines tentam reservar assentos juntos para toda a família, na maioria dos casos. Quando não é possível, estas companhias aéreas garantem que a viagem aconteça ao lado de um responsável, de forma gratuita.

Já a TAP Air Portugal não oferece assentos gratuitos para os menores de 12 anos ao lado dos pais. A atribuição é feita de forma automática e quando houver disponibilidade os adultos são alocados para a mesma fila das crianças ou em fila adjacente. A companhia oferece refeição infantil com pré-encomenda, sistema de entretenimento a bordo para voos de longo curso e despacho gratuito de carrinho ou cadeira de bebé.

Um ponto em comum entre todas as transportadoras avaliadas é a oferta de check-in de carrinho de bebé gratuito, mas berços e trocadores já são oferecidos conforme a disponibilidade de cada uma. Mas, ainda assim, a principal conclusão desta análise é, segundo o advogado Anton Radchenko, “a inconsistência das políticas de lugares para famílias, em 2026”.

A pesquisa listou as companhias aéreas que garantem assentos gratuitos para crianças e percebeu que as transportadoras de baixo custo, incluindo Ryanair, easyJet e Wizz Air, raramente oferecem refeições infantis ou entretenimento a bordo, e algumas ainda podem cobrar um valor extra apenas para manter uma família sentada junta.

O cenário de inconsistência deve mudar no próximo ano. O recente acordo da União Europeia proibiu taxas de assento familiar nas companhias aéreas. A revisão às regras da União Europeia sobre os direitos dos passageiros aéreos precisa, ainda, de ser votada no Parlamento Europeu, e não deverá entrar em vigor antes do segundo semestre de 2027.

O acordo da UE é um passo bem-vindo, mas não ajudará ninguém que esteja a voar agora. Os lugares familiares gratuitos não serão um requisito legal até 2027, no mínimo. O que significa que as famílias deste verão ainda estão à mercê da política de cada companhia aérea, como as que constam no ranking da AirAdvisor.

Crianças também têm direito a indemnização

Quando ocorre uma perturbação, os pais ainda podem reivindicar uma indemnização ao abrigo do EU261 ou UK261, independentemente da companhia aérea com a qual voaram. De acordo com o EU261, atrasos superiores a três horas, cancelamentos e embarque negado dão direito aos passageiros, incluindo crianças, a uma indemnização de 250 euros a 600 euros, além de refeições e alojamento, quando necessário.

O UK261 espelha estas regras para voos no Reino Unido, pagando 220 a 520 libras. Aplicam-se excepções a circunstâncias extraordinárias, como condições meteorológicas severas. As reclamações podem ser apresentadas no prazo de três anos após o voo e em até seis anos em Inglaterra e no País de Gales.