Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Água desperdiçada supera em seis vezes a recuperada. O Funchal perdeu mais de 107 milhões de m3 nos últimos sete anos, apesar da redução das perdas equivalente ao volume de 7 mil piscinas olímpicas * Preço aumentou 46 cêntimos para 80% dos consumidores * Reabilitação da rede de distribuição exige um investimento anual de 4,5 milhões de euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 4 a 6.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Funchal lidera subida de preços das casas. No último ano, os imóveis valorizaram 54% acima da média do País, mas as transacções estão em queda: desde o confinamento que não se vendiam tão poucas habitações na Madeira

Fique também a saber que Há seis anos que não nasciam tantas crianças e Madeira tem 780 diplomados por ano.

Por fim, Presidente de Santa Cruz é arguida em processo.