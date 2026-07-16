Centros de saúde acolhem altas problemáticas

A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que os centros de saúde vão acolher altas problemáticas. A experiência-piloto vai avançar em duas unidades da Região para libertar camas hospitalares ocupadas por falsos doentes.

Nestas páginas saiba, também, que ocorreram dois homicídios em menos de 12 horas, na Madeira. O arguido de Santana invoca legítima defesa após ataque com gás pimenta. Já um historial de desavença entre vizinhos acabou à facada em Câmara de Lobos.

Subir prédios para baixar rendas é a aposta do Governo Regional. Miguel Albuquerque defende torres de 20 andares em zonas de expansão urbana para aumentar a oferta de casas e baixar preços. Isaltino Morais e Marina Gonçalves propõem um choque de habitação pública para salvar a classe média. Estas foram algumas das propostas apresentadas ontem nas ‘Conferências da Autonomia’.

Carlos Pereira fala em “novela mexicana sem fim à vista”. O socialista acusa Governo de improvisar novo mecanismo de mobilidade às viagens e de falhar promessa para este Verão.

O DIÁRIO dá conta, igualmente, de que o Junho foi dos mais quentes de sempre. Funchal e Areeiro registaram temperaturas entre as cinco mais elevadas da série histórica.

Estas e outras notícias dão forma à edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como em papel. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas notícias!