Região e República retomam negociação sobre subsistemas de saúde

O presidente do Governo Regional assegurou esta segunda-feira, à margem da sessão comemorativa da Abertura da I Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira, que os dossiers pendentes entre a Região e a República têm registado avanços.

Um deles, relativo à vinda do segundo helicóptero para o Serviço Regional de Proteção Civil, registou desenvolvimentos recentes. “O dossier do helicóptero já foi enviado para a Madeira e está em vias de assinatura”, registou, lembrando, ainda assim, que entre a decisão política e a execução “demora algum tempo” imposto pelas leis nacionais e europeias, bem como pela “burocracia bizantina”.

Depois de alguns reparos do Tribunal de Contas conhecidos hoje e a envolver irregularidades no Serviço Regional de Protecção Civil, o presidente do Governo apontou a “questões formais” e registou que o que interessa para os madeirenses e porto-santenses é “ter um heliporto funcional”.

Aos jornalistas, o governante também deu nota da constituição de um grupo de trabalho para o apuramento dos custos dos subsistemas de saúde. Miguel Albuquerque quer que este grupo seja anunciado ainda antes das férias parlamentares.