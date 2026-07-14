Representantes de 37 países debatem em Lisboa inteligência artificial na saúde

Representantes de 37 países participarão numa conferência em Lisboa, na quarta-feira e na quinta-feira, que "pretende reforçar a cooperação internacional na utilização ética, segura, responsável e eficaz da inteligência artificial (IA)" na saúde.

A conferência internacional "Shaping IA in Health" [modelar IA em saúde] vai debater o papel da inteligência artificial no melhoramento dos sistemas de saúde e conta com a participação de representantes governamentais de 37 países, incluindo ministros da Saúde, anunciou o Ministério da Saúde em comunicado divulgado hoje.

Segundo a nota, a conferência, organizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em articulação com o Ministério da Saúde de Portugal, começou na segunda-feira com um `workshop´ técnico internacional dedicado às oportunidades e aos desafios da IA na Saúde, reunindo investigadores, profissionais de saúde, organizações públicas e universidades.

De acordo com o comunicado, à margem da conferência internacional será também realizada uma reunião de trabalho com ministros da Saúde e representantes governamentais de países lusófonos, incluindo Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, para reforçar a cooperação entre os países de língua portuguesa na área da saúde digital e acelerar soluções inovadoras que contribuam para melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde.