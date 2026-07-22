Olavo puxa “galões” resultados em nove meses

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, aproveitou a sua primeira intervenção no Dia do Concelho enquanto líder do executivo municipal para fazer um balanço dos primeiros nove meses de mandato, destacando a concretização de várias medidas assumidas perante a população.

“Faço-o com um sentimento muito especial: orgulho, mas também ciente de que o cargo exige responsabilidade, compromisso, dedicação e trabalho, muito trabalho”, afirmou o autarca, sublinhando que, apesar do pouco tempo decorrido desde a tomada de posse, já foram alcançadas “várias conquistas importantes”.

Entre os compromissos assumidos para o primeiro ano de mandato, Olavo Câmara apontou o pagamento das propinas a todos os estudantes do ensino superior residentes no concelho, o aumento da comparticipação na aquisição de medicamentos para os mais de 700 idosos inscritos no Gabinete de Apoio ao Idoso, a criação do Cartão de Residente e a construção do Centro Oficial de Recolha de Animais Errantes.

Segundo o presidente da Câmara, estas medidas já são uma realidade ou encontram-se numa fase avançada de concretização.

No apoio à educação, o município passou a assegurar o pagamento das propinas aos estudantes do ensino superior, tornando gratuito o acesso dos jovens do concelho a este nível de ensino. O apoio foi ainda alargado aos estudantes de doutoramento.

Na área social, a comparticipação na aquisição de medicamentos foi aumentada para 20 euros, tendo sido igualmente alargada a rede de farmácias aderentes e reforçado o Banco de Ajudas Técnicas.

Relativamente à causa animal, Olavo Câmara salientou que a construção do canil-gatil municipal está em curso, encontrando-se também já iniciado o processo para a contratação de um médico veterinário municipal. O profissional deverá apoiar o funcionamento da nova estrutura, mas também os agricultores e criadores de gado do concelho.

O autarca referiu ainda que está a terminar o período de consulta pública da alteração ao Regulamento das Zonas de Estacionamento, seguindo-se a criação do Cartão de Residente e do Cartão de Morador, que deverão garantir estacionamento gratuito ou condições diferenciadas nas zonas tarifadas.

Olavo Câmara reconheceu que estas medidas representam um impacto financeiro significativo para o município, mas considerou que a prioridade deve ser a resposta às necessidades concretas da população.

“Outros provavelmente guardariam estas medidas para períodos eleitoralistas, mas a nossa opção sempre foi clara: governar para as pessoas e não para qualquer outro objectivo”, declarou.

O presidente da Câmara do Porto Moniz garantiu que o executivo continuará a colocar as pessoas no centro da acção governativa, dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos 12 anos pelo anterior executivo municipal.

“Pelas Pessoas. Continuar pelas Pessoas. Sempre pelas Pessoas”, afirmou Olavo Câmara, recordando os lemas que marcaram a liderança autárquica do concelho e assumindo o compromisso de prosseguir esse caminho.