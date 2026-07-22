Homem alega ter sido agredido no Funchal

Um homem, de 66 anos, alegadamente vítima de agressão, foi assistido na tarde desta quarta-feira, na Rua do Bispo, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 16h40, tendo mobilizado uma ambulância para o local.

Por apresentar dores na zona do tórax, a vítima foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.