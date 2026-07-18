Homem fica preso no Parque Urbano da Nazaré
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 23h20 de ontem para o Parque Urbano da Nazaré, no Funchal, onde um homem ficou retido após o encerramento do espaço.
Segundo apurou o DIÁRIO, o homem encontrava-se a passear o cão quando perdeu a noção das horas, acabando por permanecer no interior do parque depois de este já ter sido encerrado.
Para o local foi mobilizada uma viatura da corporação com três operacionais, que recorreram a uma escada para permitir a saída em segurança do homem.
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