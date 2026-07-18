Homem fica preso no Parque Urbano da Nazaré

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados pelas 23h20 de ontem para o Parque Urbano da Nazaré, no Funchal, onde um homem ficou retido após o encerramento do espaço.

Segundo apurou o DIÁRIO, o homem encontrava-se a passear o cão quando perdeu a noção das horas, acabando por permanecer no interior do parque depois de este já ter sido encerrado.

Para o local foi mobilizada uma viatura da corporação com três operacionais, que recorreram a uma escada para permitir a saída em segurança do homem.