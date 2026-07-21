Homem sofre colapso na Rochinha

Um homem de 69 anos foi socorrido, ao início da tarde, depois de ter sofrido um colapso na zona da Rochinha, no Funchal.

A ocorrência registou-se cerca das 13h15 e mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como a Equipa Médica de Intervenção Rápida.

A vítima foi assistida no local, na sequência de uma situação de doença súbita, tendo sido estabilizada pela equipa de emergência.

O homem foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhado pela EMIR, para receber cuidados médicos diferenciados.