Marítimo Andebol SAD vai jogar em Santo António

Falta a confirmação oficial, que tudo indica ainda acontecerá no dia de hoje, mas a reportagem do DIÁRIO apurou que o Marítimo da Madeira Andebol SAD vai fazer casa nos jogos da fase de grupos da EHF European Cup 2026/2027 no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António.

A acontecer esta confirmação da homologação daquele recinto, será também um justo prémio para toda a estrutura maritimista, que nunca desistiu de poder resolver um dossier desta importância. Relembre-se que hoje a equipa verde-rubra ficou a conhecer o sorteio da fase de grupos, onde os madeirenses irão defrontar Franceses, Islandeses e Espanhóis com a primeira jornada já marcada para 29 de Setembro.