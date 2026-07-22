Governação assente em três velocidades

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, apresentou no Dia do Concelho a estratégia que pretende seguir durante o mandato, assente em três “velocidades” de governação, responder aos problemas imediatos da população, enfrentar os desafios estruturais do presente e preparar o futuro do concelho.

Segundo o autarca socialista , estas três frentes de actuação devem avançar em simultâneo, permitindo dar resposta às necessidades do dia-a-dia sem perder de vista os investimentos de longo prazo.

A primeira velocidade, que classificou como a mais importante, é a da proximidade e da resposta imediata. Olavo Câmara defendeu uma Câmara presente no terreno, capaz de resolver rapidamente os problemas das pessoas, das veredas, das estradas e das freguesias, garantindo igualmente a manutenção dos serviços essenciais, como o abastecimento de água, a recolha de resíduos, a limpeza, a segurança e a conservação das vias municipais.

A segunda velocidade centra-se nos desafios estruturais do concelho, com especial incidência na mobilidade, habitação e turismo. O presidente anunciou que, até ao final do ano, deverá estar concluído o projecto da nova estrada do Seixal, destinada a melhorar a circulação e criar novos lugares de estacionamento, enquanto a revisão do Plano Director Municipal e a Carta Municipal de Habitação deverão criar condições para aumentar a oferta de habitação e facilitar a fixação de população.

No turismo, Olavo Câmara defendeu um modelo mais equilibrado, que distribua melhor os visitantes pelo território através da criação de novos pontos de interesse, incluindo percursos temáticos e núcleos histórico-museológicos. O autarca voltou igualmente a defender uma compensação mais justa para o Porto Moniz pelo contributo que o concelho dá para a afirmação do destino Madeira, considerando que as áreas protegidas e os recursos naturais geram riqueza para toda a Região, mas impõem limitações ao desenvolvimento local.

A terceira velocidade é dedicada ao futuro e passa pela preparação antecipada de investimentos. A autarquia está a desenvolver estudos, projectos e estimativas de custos para novas estradas, veredas e requalificações, de forma a estar pronta para aproveitar oportunidades de financiamento.

Paralelamente, o município trabalha na elaboração do Plano Local de Saúde, na revisão do Plano Director Municipal, na Carta Municipal de Habitação e na actualização de regulamentos municipais, além de preparar um pacote de incentivos fiscais destinado a captar investimento e reforçar a competitividade do concelho.

“Governar não é apenas resolver os problemas de hoje. É também preparar o Porto Moniz para os desafios e as oportunidades de amanhã”, afirmou Olavo Câmara, defendendo que estas três velocidades constituem a base da estratégia do executivo municipal para os próximos anos.