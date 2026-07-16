JPP critica governação de medidas avulsas

António Trindade revelou que o Juntos Pelo Povo (JPP) apresentou uma recomendação para a requalificação do centro de Santo António, que a Câmara acabou por rejeitar. O vereador sem pelouro acusa o Município a dar prioridade à “agenda da Quinta Vigia”.

O vereador sem pelouro lembrou a promessa com mais de 20 anos de requalificação do centro de Santo António, que ainda não foi concretizada. “Quando o Sr. Presidente veio anunciar que sugeria a suspensão do Plano Director Municipal (PDM), suspendeu-se o PDM”, acusou, na apresentação das conclusões da reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal. Miguel Albuquerque, sublinhou, veio ontem defender que o Funchal deve ter prédios com 20 ou mais pisos. “Nós questionamos se desta vez a Câmara também vai colocar em prática esta medida”.

Trindade diz que recebeu na reunião semanal a resposta de que “é uma opinião como qualquer outra”, mas confessa que o JPP duvidas. Lembrou que o partido assumiu o compromisso de fiscalizar de perto o PDM e as alterações a este, e defendeu que todas as alterações substanciais, nomeadamente as urbanísticas, devem ser realizadas em cooperação e devem envolver os funchalenses, sobre o que querem para o Funchal. “Nós queremos arranha-céus? Vamos ter uma cidade organizada com medidas avulsas?”, acrescentou.

António Trindade criticou o facto de o Executivo suspender o PDM “para fazer uma determinada medida” e que depois lançar “uma ideia avulsa para ter 20 ou mais pisos nos edifícios do Funchal”. E questiona: “É isto que nós queremos para resolver os problemas prementes?”