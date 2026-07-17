Três aerogeradores descarregados no Porto do Funchal

O navio cargueiro BBC Brisbane iniciou, na manhã desta sexta-feira, a operação de descarga de três aerogeradores destinados ao parque eólico do Paul da Serra.

Segundo a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), trata-se de uma operação logística de elevada complexidade, que envolve uma equipa especializada, acompanhada por colaboradores da autoridade portuária, e que deverá prolongar-se ao longo do dia.

Habitualmente, este tipo de equipamentos é descarregado no Porto do Caniçal. No entanto, desta vez, a empresa responsável optou pelo Porto do Funchal, aproveitando a menor actividade de navios de cruzeiro nesta altura do ano e tendo em conta as melhores condições de acessibilidade e a maior proximidade ao destino final dos aerogeradores.

A operação, agenciada pela Blatas, estava inicialmente prevista para a passada quarta-feira, mas teve de ser adiada devido às condições adversas do mar.