Lucas França reforça Santa Clara após quatro épocas no Nacional

O guarda-redes Lucas França, que nas últimas quatro épocas alinhou no Nacional, vai reforçar o Santa Clara, tendo assinado um contrato até 2028, anunciou hoje o clube açoriano da I Liga de futebol.

"Estou muito feliz e motivado para este novo desafio. Representar o povo açoriano é, para mim, uma honra. Estou aqui para dar o meu melhor e ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos", afirmou o jogador brasileiro, citado num comunicado do clube.

Na publicação, o Santa Clara adianta que o guardião de 30 anos "chega como jogador livre", tendo assinado um contrato válido até ao final de junho de 2028.

"Sabemos que vai ser uma época difícil, como todas as outras. As equipas estão a preparar-se, mas nós também estamos, por isso vamos dar sempre o nosso melhor para alcançar os objetivos que foram traçados", acrescentou o jogador brasileiro.

Lucas França chegou ao Nacional na temporada 2022/23 após passagens pelo Cruzeiro, Guarani e Ceará do Brasil.

A contratação surge dois dias depois do anúncio da saída do guarda-redes Gabriel Batista para o Botafogo.

O Santa Clara, que terminou a edição de 2025/26 da I Liga no 13.º lugar, vai arrancar o campeonato com a receção ao Nacional, na primeira jornada, em 10 de agosto.