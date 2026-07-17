Notas dos exames nacionais não serão afixadas hoje na Escola Francisco Franco

Os resultados dos exames nacionais do ensino secundário não serão afixados hoje na Escola Secundária de Francisco Franco.

Segundo o DIÁRIO apurou, as pautas neste estabelecimento escolar apenas deverão ser publicadas durante o dia de amanhã, e caso seja possível reunir funcionários para abrir a escola e proceder à validação e afixação dos resultados.

Ministro diz que vai responsabilizar directores se notas não forem divulgadas hoje O ministro da Educação disse hoje que iria responsabilizar os diretores caso as notas dos exames nacionais do ensino secundário não forem divulgadas hoje devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino.

O ministro da Educação disse hoje que iria responsabilizar os directores caso as notas dos exames nacionais do ensino secundário não forem divulgadas hoje devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino.

"Teria muita dificuldade em perceber que, pelo facto de as notas chegarem às 19:30, não seriam lançadas (hoje)", disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, em entrevista à SIC.

No dia previsto para a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, só ao final da tarde, às 19:30, é que o Júri Nacional de Exames enviou as provas classificadas às escolas.