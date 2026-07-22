Sessão solene com homenagem às vítimas do sismo na Venezuela

A sessão solene comemorativa do 191.º aniversário do concelho do Porto Moniz iniciou-se com uma homenagem às vítimas do recente duplo sismo que atingiu a Venezuela. O presidente da Assembleia Municipal, João Carlos Conceição, abriu a cerimónia evocando a forte ligação histórica entre o concelho e a comunidade emigrante naquele país e convidou os presentes a cumprirem um minuto de silêncio em memória das vítimas.

Nas palavras de abertura, João Carlos Conceição deu as boas-vindas aos convidados e sublinhou o significado da data para a população das quatro freguesias do concelho.

O presidente da Assembleia Municipal recordou que o Porto Moniz é um concelho “por várias vezes criado e por várias vezes extinto”, mas que sempre preservou a sua identidade, construída pelas suas paisagens, pela beleza natural e pela resiliência da sua população.

“O Dia do Concelho é o dia da população das nossas quatro freguesias. É o dia dos que ajudaram a construir a nossa história e tudo aquilo que hoje somos. É o dia dos que cá nasceram, dos que cá vivem e, não menos importante, dos que emigraram para construir a sua vida noutras paragens sem perderem a ligação à sua terra”, afirmou.

Foi precisamente aos emigrantes que dirigiu as primeiras palavras da intervenção, com uma referência especial aos porto-monizenses e madeirenses radicados na Venezuela.

João Carlos Conceição confessou que o concelho acompanha “com o coração destroçado” as consequências dos sismos que provocaram a destruição de habitações, empresas e infra-estruturas, além da perda de inúmeras vidas humanas, entre elas cidadãos portugueses e luso-descendentes.

O presidente da Assembleia Municipal destacou ainda a relação histórica que une a Madeira à Venezuela, lembrando que praticamente todas as famílias madeirenses têm familiares, amigos ou conhecidos ligados àquele país.

Em nome do concelho do Porto Moniz, deixou uma mensagem de solidariedade para toda a comunidade afectada e convidou os presentes a prestarem um minuto de silêncio em memória das vítimas do duplo terramoto.