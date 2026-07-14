Salvador e Enzo Santos são reforços do Sporting

Os jovens andebolistas, irmãos gémeos, Salvador Santos e Enzo Santos, formados no Clube Escola da Levada e mais recentemente trabalhando também junto do plantel do Marítimo da Madeira Andebol SAD, serão jogadores do Sporting Clube de Portugal a partir de 2026/2027.

Os dois manos são do escalão de Sub-18 e realizaram toda a sua formação base no Clube Escola da Levada desde o escalão de minis.

Enzo e Salvador são filhos de José Santos radicado na Madeira e ex internacional de Portugal, tendo vestido a camisola do AM Madeira Andebol SAD, Académico do Funchal, Sporting entre outros emblemas.