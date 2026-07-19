Maria Franco Ferro distinguida como Nadadora Completa Nacional

A nadadora do Clube Naval do Funchal Maria Franco Ferro conquistou mais dois títulos nacionais no Campeonato Nacional de Infantis, que decorre nas Piscinas das Manteigadas, em Setúbal, e foi distinguida como Nadadora Completa Nacional.

No segundo dia de competição, a atleta madeirense venceu as provas de 200 metros Bruços, com o tempo de 2.54,90, e de 200 metros Estilos, em 2.32,60, marca que lhe permitiu estabelecer um novo recorde regional na categoria Infantil A.

A distinção de Nadadora Completa Nacional foi entregue no âmbito da mesma competição, com Maria Franco Ferro a alcançar o primeiro lugar nesta classificação.

Também em representação do Clube Naval do Funchal, Leonor Aniceto terminou a prova dos 800 metros Livres na nona posição, com o tempo de 10.43,54. Nos 200 metros Estilos, Maria Jardim foi 44.ª classificada e Sarah Machado terminou no 54.º lugar.

Na sessão da tarde, as nadadoras navalistas participaram ainda nos 100 metros Livres, com Leonor Aniceto a alcançar o 14.º lugar, Vera Ojkic o 23.º, Maria Jardim o 46.º, Sarah Machado o 73.º e Maria Freitas o 88.º.

O dia terminou com o quinto lugar nacional da equipa feminina do Clube Naval do Funchal na estafeta de 4x100 metros Estilos, composta por Maria Jardim, Vera Ojkic, Maria Franco Ferro e Sarah Machado.

Com estes resultados, Maria Franco Ferro soma três títulos nacionais em dois dias de competição, além de um novo recorde regional.