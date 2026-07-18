O dia em que as crianças foram as guerreiras do parque

Centenas de crianças e famílias encheram hoje ao final da tarde o Parque de Santa Catarina, no Funchal, para assistir ao espetáculo "A Batalha do K-Pop", num evento dedicado ao universo da música e da cultura sul-coreana.

O evento trouxe à Madeira um espetáculo pensado para todas as idades, combinando dança, música e componentes audiovisuais, num ambiente marcado pela participação do público mais jovem. Ao longo da atuação, não faltaram alguns dos temas mais populares associados ao fenómeno K-pop, como "Golden", "Soda Pop" e "How It's Done".

O K-pop, abreviatura de Korean Pop, é um género musical originário da Coreia do Sul que mistura elementos de pop, hip-hop, música eletrónica e R&B, distinguindo-se pelas coreografias elaboradas, forte componente visual e pela interação com os fãs. Nas últimas duas décadas, tornou-se num fenómeno global, conquistando milhões de seguidores em vários continentes.

Além do concerto, o recinto contou com várias atividades complementares, incluindo insufláveis, pinturas faciais, merchandising, serviço de bar e bengaleiro, contribuindo para um ambiente de convívio entre famílias.

Depois de percorrer diversas cidades e países, incluindo Lisboa, Porto, Faro, Açores, Luxemburgo, Brasil, Angola, Moçambique e Suíça, "A Batalha do K-Pop" assinalou hoje a sua passagem pela Madeira, integrando uma digressão internacional que continuará nas próximas semanas por Santarém, Póvoa de Varzim e Torres Novas.

A iniciativa voltou a demonstrar a crescente popularidade da cultura sul-coreana junto do público português, reunindo no centro do Funchal várias gerações em torno da música, da dança e do entretenimento.

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