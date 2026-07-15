Universidade Aberta na Madeira assinala maior número de licenciados de sempre

A Universidade Aberta na Madeira celebrou, no passado dia 11 de julho, a Bênção das Pastas e a Queima das Fitas de cerca de 34 estudantes finalistas da Madeira e do Porto Santo, num ano que fica marcado pelo maior número de licenciados de sempre da instituição na Região.

A cerimónia iniciou-se na Igreja do Colégio, com a Bênção das Pastas, prosseguindo com a tradicional Queima das Fitas no Hotel Jardins d'Ajuda. As comemorações terminaram com um jantar de celebração.

Em nota divulgada pela delegada da Associação Académica da Universidade Aberta para a Madeira e Porto Santo, Tânia Olival, a conclusão da licenciatura por parte dos estudantes foi destacada como um exemplo de "coragem, resiliência e superação", sublinhando os desafios associados à conciliação entre a vida académica, profissional e familiar.

A responsável endereçou ainda uma mensagem de felicitações aos finalistas, considerando que esta etapa representa o início de novos desafios e oportunidades.

Tânia Olival agradeceu igualmente a presença dos familiares e amigos dos estudantes e destacou o contributo de várias entidades e personalidades para a realização da iniciativa, entre as quais a Comissão de Praxe Bis-Bis Madeira, o padre Carlos Almada, o Orfeão Madeirense, a cantora Mimi, o coordenador do Centro Local de Aprendizagem da Madeira, Carlos Barradas, e a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Brazão.

Segundo a Associação Académica da Universidade Aberta, a edição deste ano das celebrações académicas ficou marcada pelo maior número de finalistas da instituição na Madeira e no Porto Santo.