Casa do Voluntário assinala Dia dos Avós no Parque Urbano da Nazaré

A Associação Casa do Voluntário vai assinalar o Dia dos Avós com a realização de um Piquenique Intergeracional, que decorrerá no próximo dia 24 de Julho, entre as 9h30 e as 12h30, no Parque Urbano da Nazaré, no Funchal.

A iniciativa tem como objectivo promover o encontro entre diferentes gerações, incentivando a partilha de experiências, o convívio e o reforço dos laços familiares e comunitários. O programa inclui diversas actividades de animação e momentos lúdicos, culminando com um lanche partilhado entre avós e netos.

O evento contará com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, da directora regional dos Assuntos Sociais e Cidadania, Graça Moniz, da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, do director regional de Juventude, André Alves, e do vogal da Junta de Freguesia de São Martinho, Filipe Spínola.

A organização é assegurada pela Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Causa Social, a AFARAM e a Associação de Motociclismo da Madeira.

Ao longo da manhã, os participantes poderão assistir a várias actuações de animação, com destaque para Roberto Moniz, às 10h30, o grupo Os Macetitas, da SocioHabita Funchal, às 11h00, o Grupo de Dança da Casa do Povo de São Martinho, às 11h30, e a atuação da STG Crew, da Associação Movimento RUA, às 11h55.