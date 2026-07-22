Atlantidomus apresenta primeiras imagens do Domus Place I e avança para concurso do IHM

A Atlantidomus – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica apresentou aos cooperantes as primeiras imagens tridimensionais (3D) do empreendimento Domus Place I, na Ribeira do Choco, em Santo António, e aprovou a participação no concurso público promovido pelo Instituto de Habitação da Madeira (IHM) para a cedência de um terreno destinado à construção de habitação a custos controlados.

As duas decisões foram tomadas durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada a 20 na passada segunda-feira, que, segundo a cooperativa, assinala uma nova etapa no desenvolvimento dos seus projectos habitacionais.

O Domus Place I será composto por 36 fogos, distribuídos pelas tipologias T1, T2 e T3. Durante a reunião foram apresentadas, pela primeira vez, as imagens 3D do empreendimento, bem como as plantas das diferentes tipologias e os preços indicativos das habitações, que variam entre 185 mil e 310 mil euros, consoante a tipologia. De acordo com a Atlantidomus, o terreno onde será construído o empreendimento já foi adquirido e o projecto de arquitetura encontra-se na fase final de desenvolvimento. A cooperativa refere ainda que o regime final de custos moderados ou controlados dependerá do custo efectivo da obra e de eventuais ajustamentos ao projecto.

"O Domus Place I é, acima de tudo, o culminar de um caminho de trabalho conjunto, feito com resiliência, temperança e perseverança", afirmou, citado em comunicado, o presidente da Direcção da Atlantidomus, Pedro Paixão.

A assembleia aprovou igualmente, por maioria, a candidatura da cooperativa ao concurso lançado pelo IHM para a cedência de um terreno com cerca de 5.580 metros quadrados, destinado à construção de um conjunto habitacional ao abrigo do Regime de Habitação a Custos Controlados.

Com esta decisão, a Direcção ficou mandatada para formalizar a candidatura junto do IHM. O presidente da Assembleia Geral, João Machado, sublinhou que este processo é autónomo relativamente ao Domus Place I, assegurando que as características técnicas e financeiras do eventual novo empreendimento serão definidas posteriormente.