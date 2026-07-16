Alexander Kopylkov sobre por que mais investidores deveriam considerar aproximar-se dos seus negócios

A maioria dos investidores constrói a sua visão de um mercado através de relatórios trimestrais, apresentações de projectos e visitas ocasionais. Chegam para uma conferência, passam dois dias em reuniões e regressam a casa com uma lista de contactos para analisar.

Alexander Kopylkov seguiu uma abordagem diferente. O investidor de capital de risco, com mais de 20 anos de experiência e um portefólio que inclui a Anthropic, a Canva e a Telegram, mudou‑se para Portugal. Essa mudança alterou o tipo de informação a que tinha acesso e a velocidade com que conseguia interpretar o mercado à sua volta.

“Quando estamos fisicamente presentes num ecossistema, observamos coisas que nenhum relatório consegue captar”, afirma Kopylkov. “Vemos quem continua a aparecer, quem constrói relações com as pessoas certas e quem está genuinamente a resolver um problema, em vez de simplesmente o apresentar.”

A investigação confirma esta intuição. Estudos académicos sobre a relação entre a proximidade geográfica e os retornos em capital de risco concluem que os investidores locais superam de forma consistente o desempenho em investimentos próximos. A vantagem vem da qualidade da informação. Os investidores locais captam sinais específicos e difíceis de verificar que os calendários de viagens e as videochamadas simplesmente não conseguem produzir.

A verdadeira vantagem está em perceber quais os fundadores que estão a executar bem antes de os números o confirmarem. Esse avanço temporal, mesmo que medido em semanas, altera as condições em que um investidor pode entrar num negócio.

O mercado que Kopylkov escolheu tem crescido rapidamente. O ecossistema de startups em Portugal atingiu 5 091 empresas activas em 2025, um aumento de 8 por cento face ao ano anterior. O financiamento em capital de risco cresceu de 320 milhões de euros, em 2020, para 780 milhões de euros, em 2025. As startups sediadas em Lisboa têm agora uma valorização colectiva de 25 mil milhões de euros. O país foi eleito o principal ecossistema do Sul da Europa em valor total de saídas de startups em 2025, e Portugal conquistou 12 lugares no ranking do Financial Times dos principais hubs de startups europeus em 2026, mais cinco do que no ano anterior.

Estes não são números que tenham surgido de um dia para o outro. Reflectem uma dinâmica de crescimento acumulado que é muito mais fácil ler a partir de dentro do ecossistema do que à distância.

Kopylkov decompõe a vantagem da proximidade em primeiros princípios: a presença local reduz a assimetria de informação, o que reduz o tempo necessário para tomar uma decisão, o que, por sua vez, melhora a qualidade das apostas iniciais. O investidor que frequenta os mesmos eventos, conhece os mesmos operadores e partilha o mesmo contexto diário com as empresas do seu portefólio constrói uma imagem fundamentalmente diferente do que está realmente a acontecer no terreno.

Para os fundadores, Kopylkov recomenda que encarem a proximidade do investidor como um sinal relevante. Um investidor que opta por operar na mesma cidade não precisa de uma atualização trimestral para se manter a par das condições de mercado. Esse contexto partilhado encurta o processo de criação de confiança e transforma uma relação de verificações periódicas em algo mais próximo de uma parceria de trabalho.

Lisboa tornou‑se um cenário natural para este tipo de relação. O Web Summit, uma das maiores conferências tecnológicas do mundo, está contratado para permanecer na cidade pelo menos até 2028. Quase metade de todos os fundadores que participam nos programas da Unicorn Factory Lisboa vem de fora de Portugal, o que reflecte o carácter genuinamente internacional do ecossistema.

A mesma dinâmica está a desenvolver‑se noutras cidades europeias. Lisboa e Amesterdão afirmaram‑se como os principais hubs de crescimento em 2026 para fundadores que procuram uma infraestrutura sólida sem os custos e o ruído de Londres ou Paris. Os investidores fisicamente presentes nestas cidades estão a construir um tipo de fluxo de negócios muito diferente dos que gerem relações à distância.

Na perspetiva de Kopylkov, o investidor que trata a geografia como uma variável neutra está a desperdiçar uma vantagem real. O capital move‑se mais rapidamente quando as relações se constroem com base no contexto diário, e não em chamadas mensais. Essa vantagem é ainda mais relevante nos ecossistemas que ainda estão a formar‑se, onde a diferença entre um observador local bem informado e um visitante bem preparado se traduz diretamente em acesso a negócios e em velocidade de decisão.

O argumento é simples: os mercados são feitos de pessoas. Observar pessoas à distância é sempre menos informativo do que observá‑las a trabalhar. Para os investidores dispostos a encurtar a distância entre o seu escritório e o seu portefólio, a vantagem é mais difícil de medir no papel do que um retorno financeiro padrão, mas é real e acumula‑se ao longo do tempo.