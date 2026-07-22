Escola madeirense conquista dois pódios nas finais europeias de dança

A Moving Art Madeira conquistou dois lugares de pódio no All Dance Europe 2026, competição realizada entre os dias 12 e 19 de Julho, em Thessaloniki, na Grécia, garantindo igualmente a qualificação para o campeonato mundial de dança.

A escola madeirense, que representou Portugal no evento, levou 13 bailarinas à competição internacional, realizada no recinto TIF Helexpo, onde participaram escolas de vários países europeus apuradas através dos respectivos campeonatos nacionais.

Em prova, a Moving Art Madeira apresentou duas coreografias, alcançando o 1.º lugar numa das categorias e o 2.º lugar na outra. Os resultados permitiram à escola terminar a competição com um duplo pódio e assegurar um lugar no All Dance World, agendado para Novembro, em Orlando, nos Estados Unidos.

A qualificação para o campeonato europeu havia sido alcançada no final de Março, durante o All Dance Portugal, disputado no Europarque, no Porto. Foi aí que a escola reuniu os resultados necessários para marcar presença, pelo segundo ano consecutivo, na fase europeia da competição.

A Moving Art Madeira é dirigida pela coreógrafa Vanya Kirova, natural da Bulgária, antiga campeã nacional de ginástica, que reside actualmente na Madeira. Sob a sua orientação, a escola tem desenvolvido trabalho na formação de jovens bailarinos e promovido diversos espectáculos temáticos na Região.

Em comunicado, a escola considera que os resultados obtidos representam "um novo marco" no seu percurso, destacando que a presença no campeonato mundial constitui o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Com a participação no All Dance World já assegurada, a Moving Art Madeira inicia agora a preparação para a competição que reunirá, em Orlando, algumas das melhores escolas e bailarinos do mundo.