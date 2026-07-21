Fórum Madeira e Escola da Lourencinha juntam-se pela reciclagem e conquistam pódio nacional na 'Escola Electrão'

A Escola Básica da Lourencinha, localizada em Câmara de Lobos, alcançou uma posição de destaque nacional na campanha ambiental 'Escola Electrão'. Este sucesso foi impulsionado por uma parceria estratégica com o Forum Madeira, que se tornou um dos principais aliados na recolha de resíduos.

"Durante o ano lectivo de 2025/2026, a cedência segura de pilhas usadas por parte do Forum Madeira permitiu à escola angariar 299 kg deste fluxo específico. No total, a comunidade educativa reuniu 1.300 kg de equipamentos eléctricos e pilhas, consolidando a escola como a líder da reciclagem na região autónoma", indica nota à imprensa.

O projecto 'Escola Electrão' é promovido pela Electrão, a única entidade em Portugal a gerir três fluxos de resíduos em conformidade com o Princípio da Responsabilidade Alargada do Produtor. O envolvimento dos alunos nesta iniciativa incluiu também a vertente pedagógica, através da criação e publicação de vídeos de sensibilização ambiental no YouTube. Graças aos resultados obtidos, a Escola da Lourencinha converte o peso reciclado em cheques-prenda para a aquisição de novos equipamentos electrónicos que visa modernizar as salas de aula e proporcionar ferramentas digitais essenciais aos estudantes.

Face ao balanço altamente positivo, a direcção escolar e o Forum Madeira pretendem dar continuidade e renovar a parceria para o ciclo de 2026/2027, estendendo o impacto positivo na comunidade local e na preservação da natureza da ilha.