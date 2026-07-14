Clube Naval do Funchal deu conta de projectos futuros à Câmara Municipal

A direção do Clube Naval do Funchal (CNF) foi recebida esta terça-feira, nos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, numa audiência de apresentação de cumprimentos e de alinhamento estratégico entre as duas instituições.

A comitiva do clube integrou o presidente da direcção, João Santos, o vice-presidente, Joaquim Barata da Silva, e o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Melvill de Araújo.

De acordo com o Clube Naval do Funchal, a reunião serviu para partilhar ideias e discutir o desenvolvimento futuro da instituição, com especial enfoque na dinamização das suas actividades desportivas.