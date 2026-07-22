Jovem detido nos Açores por pornografia de menores

Um jovem de 19 anos foi detido nos Açores por alegada pornografia de menores numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), tendo como vítima um menor, de 14 anos, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, a PJ procedeu à detenção de um jovem com 19 anos, "fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, sendo vítima um adolescente, de 14 anos".

A PJ adianta, em comunicado, que a situação ocorreu numa IPSS localizada numa ilha do denominado triângulo - Faial, Pico e São Jorge -, onde o suspeito e a vítima se encontram acolhidos.

De acordo com a força policial, o suspeito "aliciou a vítima a praticar atos sexuais de relevo, que filmou, tendo posteriormente exibido as respetivas imagens a outros utentes da mesma instituição".

A denúncia do crime foi apresentada pelo representante da IPSS junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), que encaminhou a ocorrência para a PJ.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e consequente aplicação das medidas de coação.