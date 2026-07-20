CDR Prazeres conquista bronze no Nacional de Equipas Mistas Seniores

O Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Equipas Mistas Seniores da 1.ª Divisão – Taça Henrique Pinto, cuja Final Four decorreu no passado fim-de-semana, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.

A equipa madeirense garantiu um lugar no pódio ao vencer o MVD – Movimento Desportivo por 3-0, no encontro de atribuição do terceiro lugar, depois de ter sido derrotada pelo Famalicense Atlético Clube (3-0) nas meias-finais.

O apuramento para a fase decisiva foi alcançado na última jornada da fase regular, com um triunfo por 4-1 frente à Associação Académica de Espinho.

Este é o sexto ano consecutivo em que o CDR Prazeres atinge a Final Four da principal competição nacional de equipas mistas seniores, confirmando a consistência competitiva do clube e reforçando o destaque do badminton madeirense a nível nacional.