Centros de noite podem chegar a toda a Região

Nivalda Gonçalves diz já estar em funcionamento o centro de noite. Neste momento, a Segurança Social está na expectativa relativamente à resposta a esse novo projecto. A ideia é, conforme o resultado, estender os centros de noite a toda a Região.

Nesta altura existem 1400 camas sociais, mais 300 privadas. No PRR, estão em conclusão mais 300 e o projecto das intermédias garantem mais 40 camas. Além disso, também vai haver mais lugares nos centros de dia, resultado de investimentos PRR.

A presidente da Segurança Social reconhece a necessidade de mais recursos humanos e lamenta haver pouca adesão, quando, por exemplo, as escolas profissionais abrem vagas formativas.

Nivalda Gonçalves garante que também vai ser incrementado o internamento provisório, para possibilitar o descanso do cuidador.

A presidente da Segurança Social disse que ainda não está garantido o reforço financeiro do Estado para as camas intermédias. Para já, arrancam com dinheiro do orçamento da Região.