O Vinil a bombar pela noite

Os êxitos dos anos 80 estão a ecoar desde hoje ao final da tarde e prolongam-se até esta madrugada de domingo no Funchal, com a realização da primeira edição da "Febre do Vinil", evento que reune centenas de pessoas no Colégio dos Jesuítas numa celebração da música, da nostalgia e da cultura pop de uma das décadas mais marcantes do século XX.

Inspirada no conceito de uma "máquina do tempo", a iniciativa convidou o público a revisitar os tempos dos discos de vinil, dos walkmans, das pistas de dança iluminadas a néon e dos grandes sucessos que marcaram gerações. Desde as primeiras horas do evento que começou às 18h00, muitos participantes aderiram ao espírito da festa, apresentando-se a rigor e transformando o espaço num verdadeiro retrato dos anos 80.

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Ao som de clássicos internacionais, o evento proporcionou várias horas de animação, reunindo pessoas de diferentes idades, desde aqueles que viveram intensamente a década até aos mais jovens curiosos por descobrir uma época que continua a influenciar a música, a moda e o entretenimento.

A forte adesão confirmou o interesse crescente por eventos temáticos e pela valorização da memória colectiva associada à música. Nas redes sociais, as imagens partilhadas mostram uma pista de dança preenchida e um ambiente marcado pela boa disposição e pelo convívio entre amigos.

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Promovida pela organização "Febre do Vinil", a iniciativa apresentou-se como uma homenagem aos grandes êxitos da década de 1980, num formato que alia entretenimento e nostalgia. O conceito já despertou a atenção de muitos aficcionados da música retro e poderá regressar futuramente à Madeira.

A "Febre do Vinil" demonstrou, assim, que quatro décadas depois, os anos 80 continuam bem vivos na memória de muitos madeirenses, provando que alguns discos nunca deixam verdadeiramente de tocar.