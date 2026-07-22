Altas clínicas abrangem todas as classes sociais

Júlio Nóbrega, director clínico do SESARAM, afirmou que as altas clínicas no SESARAM não são um exclusivo de determinada classe social. São transversais a todas, independentemente das convicções políticas ou outras. As palavras foram proferidas durante uma audição, que decorre na Assembleia Legislativa, exactamente, sobre as altas problemáticas. Depois seão ouvidos

O médico reconheceu que é “significativo” o número de médicos de Medicina Interna eu apresentaram pedido de escusa de responsabilidade, além de vários outros profissionais.

Sobre a permanência do número pessoas em situação de alta problemática, Júlio Nóbrega diz que sempre existiram, o problema é o número. O médico dá o exemplo de que em Dezembro de 2021, eram 16 e agora 232. A grande diferença é que se passou de picos para números contínuos

Ontem por exemplo, a Ortopedia não tinha uma única vaga. Se estiver programada alguma cirurgia para hoje, terá de ser adiada.