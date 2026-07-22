Cuidados de higiene pessoal abrangem 3100 utentes na Madeira

Nivalda Gonçalves está a ser ouvidas pelos deputados da 5ª Comissão Parlamentar Especializada de Saúde, sobre altas problemáticas. A presidente da Segurança Social da Madeira faz uma intervenção inicial, a dar conta do trabalho que a instituição faz, em especial, no âmbito dos idosos.

Nivalda Gonçalves diz existirem 473 pessoas no apoio domiciliário, que abrange 3100 utentes, pessoas a quem são prestados cuidados de higiene pessoal.

Entre outros programas, há o projecto Regressar, que pretende dar condições nos domicílios para que os idosos tenham condições para retornarem a casa, após as altas hospitalares. “No fundo é retardar o internamento (…), quando a solução já não permite chegar a todas esta soluções”.

A presidente da Segurança Social disse que houve 45 soluções para idosos em 2024, 165 em 2025, e 98 já neste ano. Várias medidas, que, como desejável, não passam necessariamente por internamento em lar.

Há um esforço para contratar pessoal, directamente para a Segurança social, como para a IPSS. Nestas últimas, já houve visitas para ver a capacidade para maximizar a capacidade de acolher idosos.