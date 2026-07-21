Cuidados veterinários para cães e gatos na Madeira

Na Biovetnatura – Clínica Veterinária, cada animal é acompanhado com proximidade, rigor clínico e atenção às suas necessidades em cada fase da vida.

Com clínicas em Machico e Santana, a Biovetnatura disponibiliza uma resposta completa para cães, gatos e outros animais de companhia, desde a medicina preventiva ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento continuado.

Entre os principais serviços estão as consultas veterinárias, vacinação, desparasitação, análises clínicas, ecografia, cirurgia, enfermagem veterinária, acompanhamento de doenças crónicas, cuidados de recuperação e aconselhamento personalizado aos tutores.

Mais do que responder a situações pontuais, a Biovetnatura aposta numa relação de confiança com as famílias, promovendo a prevenção, o diagnóstico atempado e o acompanhamento próximo de cada paciente.

A equipa clínica alia experiência, tecnologia e sensibilidade no cuidado diário dos animais, procurando garantir uma medicina veterinária responsável, clara e centrada no bem-estar animal.

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A presença em Machico e Santana permite uma resposta mais próxima às famílias da Madeira, mantendo também o serviço de domicílios veterinários em toda a ilha, sempre que a deslocação à clínica não é a opção mais adequada.

Biovetnatura Machico

Rua Manuel Passos, 48 H, 9200-134 Machico

Segunda a sexta-feira: 10h00–13h00 e 15h00–19h00

Sábado: 10h00–13h00

Domingo: 10h00–13h00, preferencialmente com marcação

Biovetnatura Santana

Rua Dr. João de Almada, 8 R/C, 9230-124 Santana

Segunda a sexta-feira: 10h00–13h00 e 15h00–19h00

Sábado: 10h00–13h00



Contactos: 291 575 122 | 966 529 489

Site: www.biovetnatura.pt

Na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento, estamos presentes em todas as fases da vida do seu animal.

Biovetnatura — Nós cuidamos!