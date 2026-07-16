PM diz que pressão na saúde, educação e habitação são "fruto da irresponsabilidade" dos Governos PS

O primeiro-ministro afirmou hoje que "a pressão acrescida" em áreas como saúde, escola pública e habitação "são fruto" da irresponsabilidade dos anteriores governos PS, perguntando a José Luís Carneiro "se sabia ou não" dos dados estatísticos do INE.

Luís Montenegro fez este desafio na abertura do debate do estado da nação, referindo-se à divulgação recente de estatísticas que apontam que a população portuguesa ronda os 11,4 milhões de pessoas.

"Senhor deputado José Luís Carneiro, sabia ou não sabia desta realidade?", questionou.