Nacional soma novo empate na pré-temporada
Em Vigo os alvinegros defrontaram os espanhóis do Leganés e empatara a zero. A equipa insular terminar amanhã o seu estágio 'fora de portas' com novo 'particular' desta feita com o Estrela da Amadora, em Lisboa.
O Clube Desportivo Nacional realizou ao final da manhã de hoje o seu terceiro jogo particular da pré-temporada 2026/2027 e somou o seu terceiro empate,
A realizar um estágio na Lousada, e após os empates com o Leixões, a três bolas e com o Tondela (1-1), os alvinegros deslocaram-se até ao Campo Municipal do Barreiro, em Vigo para medir forças com os espanhóis do Leganés, formação que milita na segunda liga profissional de Espanha.
Num jogo equilibrado e com muita luta a meio-campo e com poucas oportunidades claras de golo o resultado final chegou sem qualquer alteração, desde o seu início (0-0).
Segundo o site oficial do clube espanhol a formação madeirense, orientada por João Gião apresentou o seguinte onze inicial: Renato Marin; De la Cruz, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes; Matheus Dias, Liziero; Daniel Jr., Iseppe, Jensen; e Jesús Ramírez.
Quanto ao Leganés apresentou-se com: Raúl Fernández (Juan Soriano 46'); Figueredo (Tejero 46'), Lalo (Gueye 46'), Ignasi Miquel (Pulido 46'), Marvel (Beltrán 46'), Franquesa (Naim 46'); Andrés Campos (Rubén Peña 46'), Diawara (Atienza 46'), Buurmeester (Kechta 46'); Roberto López (Siame 83') e Álex Millán (Gøthler 46').
Já hoje o Nacional encerra a sua semana de estágio, com uma deslocação até Lisboa, onde irá defrontar o Estrela da Amadora, naquele que será o último ‘particular’ antes de rumar à Madeira. A partida está agendada para as 17h30.