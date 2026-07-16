Pedro Buaró estabelece novo recorde nacional do salto com vara em Madrid
O madeirense Pedro Buaró estabeleceu, esta quinta-feira, um novo recorde nacional do salto com vara, ao ultrapassar a fasquia dos 5,85 metros durante o Meeting de Madrid, em Espanha.
Na pista do Estádio Vallehermoso, o atleta de 25 anos superou em três centímetros a anterior melhor marca portuguesa, de 5,82 metros, que lhe pertencia desde Fevereiro de 2024, quando a alcançou na 1.ª Divisão do Campeonato Nacional de Clubes em pista curta. A prestação valeu ainda ao atleta do Benfica a medalha de bronze na competição disputada na capital espanhola.
Depois de garantir o novo máximo nacional, Pedro Buaró procurou elevar a fasquia para os 5,90 metros, mas não conseguiu superar essa marca.
Com este resultado, o atleta madeirense reforça o estatuto de recordista nacional da disciplina, elevando para 5,85 metros o melhor registo português de sempre no salto com vara.